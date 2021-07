Triestina, Bucchi: "Carico di entusiasmo ma nessuna promessa. Mercato? Fra una settimana"

vedi letture

Si è svolta oggi nella sala stampa dello stadio 'Nereo Rocco' la presentazione ufficiale di Cristian Bucchi e del suo staff. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal.it: “Sono carico di entusiasmo e di voglia di lavorare, senza fare promesse. Il nostro obiettivo deve essere quello di accorciare le distanze da chi ci ha preceduto l’anno scorso. Il progetto è biennale, se saremo molto bravi stringeremo i tempi ma senza frenesia. Io stesso ho avuto pazienza nello scegliere una realtà che mi convince e che sento mia, ho avuto altre opportunità nella scorsa stagione, anche in Serie A, ma non sentivo i presupposti per sognare e fare qualcosa di importante, magari arriveremo alla massima serie con le nostre forze. D’altro canto sono abituato ai salti, a 20 anni giocavo in Eccellenza e l’anno dopo mi sono trovato in A”.

Per la costruzione della rosa: “Ci siamo presi del tempo. – afferma Bucchi – voglio vedere le facce dei giocatori e valutare il loro spirito. Tra una settimana faremo qualche valutazione più fondata. Chi è avvelenato dopo una stagione deludente rimarrà con noi, per chi invece non è cambiato nulla è meglio che si trovi un’altra sistemazione. Le motivazioni sono al centro di tutto, abbiamo visto squadre non con grandissimi valori tecnici salire in Serie A, penso alla Salernitana o al Venezia ma anche al Cittadella che ci è andato vicino. Voglio vedere una squadra, senza gruppetti né con qualcuno che va ‘a 999’. Qui o si va a 1000 o non si fa parte di questa rosa”.