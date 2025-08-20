Napoli, formulata la prima offerta al Lipsia per Elmas: tutti i dettagli della proposta

Il Napoli non pensa solo a Juanlu Sanchez e all'attaccante. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club partenopeo ha inviato la sua prima offerta al Lipsia per Eljif Elmas. L'obiettivo è riportare in Campania il centrocampista offensivo e la proposta messa sul piatto dei tedeschi è di 1,5 milioni di euro per il prestito oneroso più 11,5 milioni per il diritto di riscatto. Su di lui si sono mossi anche il West Ham e il Torino.

Il classe '99 ha un contratto fino al 30 giugno 2028, dunque per altri 3 anni. In carriera vanta 13 presenze e 4 gol con il Torino, 22 apparizioni con il Lipsia, 46 gettoni e 8 reti con il Rabotnicki, 47 sfide e 4 centri con il Fenerbahce e 189 gare e 19 gol con il Napoli. Inoltre con la Macedonia del Nord è sceso in campo 69 volte, segnando 13 reti.

A queste ci sono da aggiungere le partite disputate con le giovanili: una con l'Under 16, 2 con l'Under 17, 3 con l'Under 18, 9 con l'Under 19, con 2 gol all'attivo, 2 con l'Under 20 e 9 con l'Under 21, siglando una rete. Nel suo palmares annovera una Serie A e una Coppa Italia. Il 25enne conosce già l'ambiente e i tifosi gradirebbero un suo acquisto.