Ufficiale Cesena, ecco l'attaccante Olivieri. Arriva da svincolato dopo l'addio alla Triestina

Il Cesena ha depositato negli uffici della Lega B il contratto di Marco Olivieri, classe ‘99 che nella passata stagione ha segnato 10 gol in 28 partite con la maglia della Triestina. Lo comunica la stessa lega nell'apposita sezione dedicata al calciomercato sul proprio sito: Olivieri arriva a titolo definitivo dopo lo svincolo d'ufficio dal club giuliano a causa delle inadempienze contrattuali della società. L'attaccante dovrebbe aver firmato un triennale con i romagnoli, ma solo quando la società bianconera pubblicherà il comunicato ufficiale si avranno maggiori dettagli sull'accordo.

Per Olivieri si tratterà di un ritorno in Serie B dove ha vestito le maglie di Empoli (31 presenze e sei reti), Perugia (43 gare e sette reti), Lecce (21 presenze senza gol all’attivo) e Venezia (23 gare e un gol) per un totale di 109 presenze e 13 reti in cadetteria.