Triestina, Miccoli verso un incarico nel settore giovanile alabarda

Dopo aver lavorato alla Dinamo Tirana come vice di Francesco Moriero per Fabrizio Miccoli, ex attaccante di Juventus, Palermo, Ternana e Palermo, è in arrivo una nuova avventura professionale. Stando a quanto riportato da TrivenetoGoal.it Miccoli è in procinto di entrare a far parte del settore giovanile della Triestina.