Triestina, Milanese: "In settimana incontro con Pillon. Poi definiremo il progetto"

Nei prossimi giorni si delineerà il futuro della Triestina con la definizione dello staff tecnico che dovrà guidare la nuova squadra. Lo ha confermato l'amministratore unico del club Mauro Milanese in un'intervista al Piccolo: "In settimana incontrerò Pillon e poi avrò tutti gli elementi per definire l'assetto tecnico, il progetto e il budget per la nuova stagione assieme al patron Biasin. Anche perché il progetto va condiviso da società e staff. - ha spiegato Milanese parlando poi dei lavori per la nuova casa del club - La notizia che a breve potranno essere avviati i lavori per la costruzione della casa della Triestina è stata accolta con entusiasmo da Biasin. Ne parlavamo da anni con tanto di progetti e modifiche degli stessi e per un imprenditore abituato a confrontarsi con i ritmi anglosassoni risultano difficile da comprendere i nostri lunghi iter. Lo sblocco della situazione è un punto che lo sprona a continuare ad investire sulla Triestina e sulla città".