Triestina, Milanese sulla composizione dei nuovi gironi di C: "Avrei preferito subito C Elite"

Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina, è intervenuto attraverso il sito ufficiale alabardato: "La vera riforma, che mi sarebbe piaciuto molto fosse attuata già per la prossima stagione, sarebbe stata quella della C Elite o della suddivisione della Serie B in due gironi, una riforma che avrebbe portato significativi benefici sia in termini di sostenibilità dei costi sia di appeal generale dei tornei. La nuova ripartizione dei gironi per il prossimo campionato porta sicuramente dei benefici a chi si trova in posizione centrale, penso ad esempio al raggruppamento del Nord Italia e alle squadre della Lombardia: ecco, loro in linea di massima con un paio d'ore di viaggio possono raggiungere, ad eccezione di un paio di casi, tutti i luoghi dove andranno a giocare. Discorso che invece non porta sostanziali modifiche a squadre territorialmente defilate come possono ad esempio essere la nostra, l'Olbia, il Sudtirol e via dicendo".