Ufficiale Triestina, rinforzo in difesa: dal catania arriva in prestito Tommaso Silvestri

US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del difensore centrale Tommaso Silvestri.

Silvestri, classe ’91, arriva a titolo temporaneo dal Catania con un accordo fino al termine dell’attuale stagione agonistica.

Completato il percorso di formazione giovanile alla Juventus, Silvestri ha fatto il suo esordio nel professionismo con il Viareggio nella stagione 2010/11. Dopo il successivo biennio al Casale, ha vestito per quattro stagioni la maglia della SPAL con 87 presenze, tre reti e un assist, centrando la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A.

Nel campionato 2017/18 ha militato nel Trapani in Serie C, scendendo in campo in 32 occasioni con sei reti e un assist, trasferendosi poi per un triennio al Catania, sempre in terza serie, collezionando 105 presenze, cinque gol e sei assist tra campionato, playoff e Coppa Italia.

Nell’estate 2021 è passato al Modena, contribuendo con 25 presenze, tre reti e un assist alla promozione in Serie B dei canarini sotto la guida di Attilio Tesser, scendendo poi in campo in cadetteria in 31 gare con un gol all’attivo nell’annata successiva.

Ha infine iniziato la passata stagione ancora al Modena in Serie B scendendo in campo in due occasioni, tornando poi nuovamente al Catania, in Serie C, dove ha collezionato 14 presenze.

Benvenuto a Trieste, Tommaso.