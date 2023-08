ufficiale AlbinoLeffe, il rinforzo in difesa arriva da Catanzaro: presto Riccardo Gatti

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'U.S. Catanzaro 1929 le prestazioni sportive di Riccardo Gatti, difensore classe 1997, sino al 30 giugno 2025.

Nativo di Lecco, cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, in carriera ha vestito le maglie di Reggina, Monopoli, Fano, Reggiana (Serie B) e Catanzaro, con cui lo scorso anno ha vinto sia il campionato di Serie C (Girone C) sia la Supercoppa di categoria. Professionista dal 2017, fin qui ha totalizzato 119 presenze e 4 gol tra Serie B e C.

"Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura e carico per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dalla società - le prime parole in bluceleste di Gatti - Nonostante avessi anche altre opportunità, ho scelto l'AlbinoLeffe convinto dal progetto. Penso che a Zanica ci siano la giusta serietà e serenità per poter lavorare ed esprimere al meglio tutte le mie potenzialità".

A Riccardo un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia bluceleste e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica.