ufficiale Albinoleffe, rinforzo tra i pali: preso il portiere classe 2002 Christian Marietta

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Christian Marietta, portiere classe 2002, sino al 30 giugno 2025.

Nativo di Ciriè (TO), cresciuto nel settore giovanile dell'Alessandria, in Serie D ha militato tra le fila di Caronnese (2020/21) e Rimini, con cui ha vinto il campionato nella Stagione 2021/22. Lo scorso anno ha difeso la porta dell'Alessandria in Serie C (Girone B) mettendo a referto 21 presenze tra campionato e coppa.

"Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura - le prime parole del neo acquisto bluceleste -. Ho scelto l'AlbinoLeffe perché credo sia un'ottima opportunità per la mia crescita personale e per poter migliorare ulteriormente come calciatore. Darò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati".

A Christian un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia bluceleste e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica.