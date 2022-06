ufficiale Albinoleffe, rinnovo fino al 2024 per il difensore Saltarelli

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo contrattuale del calciatore Mirko Saltarelli sino al 30 giugno 2024.

Approdato a Zanica la scorsa estate, dopo le esperienze in Serie D con le maglie di Sporting Bellinzago, Borgosesia e Bra, il difensore classe 1998 fin qui ha totalizzato 33 presenze e un gol in maglia bluceleste.

"Sono molto contento di proseguire la mia avventura all'AlbinoLeffe - commenta Saltarelli - Questa scelta è sempre stata la mia priorità. È arrivato il momento di ricaricare le pile per farsi trovare pronti a metà luglio, quando inizierà la nuova stagione. Non vedo l'ora di affrontare con questa maglia il prossimo campionato per ripagare la fiducia che il Presidente e il Direttore Sportivo hanno riposto in me".

A Mirko il nostro più caloroso in bocca al lupo per il suo futuro a tinte blucelesti.