ufficiale Catania, arriva il centrocampista Ladinetti. Lo scorso anno era a Pontedera

Il Catania ha annunciato un nuovo innesto in mezzo al campo. Si tratta dell'ex Cagliari Ladinetti che nella passata stagione ha vestito la maglia del Pontedera sempre in Serie C. Questa la nota del club etneo:

"Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Ladinetti, nato a Cagliari il 20 dicembre 2000. Con le principali formazioni giovanili del club della città d’origine, dall’under 17 alla Primavera 1, il centrocampista ha disputato 94 gare impreziosite da 12 gol e 13 assist, vincendo il campionato Primavera 2 nel 2017/18.

Ha esordito in A il 18 luglio 2020, in occasione di Cagliari-Sassuolo 1-1; in rossoblù, conta tre presenze nella massima serie. In Serie C, Ladinetti ha indossato le maglie dell’Olbia e del Pontedera, conquistando nelle ultime due stagioni l’accesso ai playoff".