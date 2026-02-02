Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Pontedera, le operazioni di oggi: Ladinetti al Perugia, Scaccabarozzi al Forlì e Peretta al Cittadella

Tommaso Maschio
Oggi alle 20:43Serie C
Tommaso Maschio

L'US Città di Pontedera rende note le seguenti operazioni:

Gabriele Perretta ceduto al Cittadella in prestito con diritto di riscatto;
Riccardo Ladinetti ceduto al Perugia in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi;
Jacopo Scaccabarozzi ceduto al Forlì a titolo definitivo;
Interruzione del prestito di Matteo Polizzi, rientrato al Perugia;
Interruzione del prestito di Jacopo Tarantino, rientrato alla Fiorentina.

La Società ringrazia i giocatori per il contributo fornito e augura loro le migliori soddisfazioni professionali.

