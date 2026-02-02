TMW
Perugia, Ladinetti arriva a titolo definitivo. Polizzi rientra dal prestito
Il Pontedera ha risolto anticipatamente il prestito di Matteo Polizzi, che rientra al Perugia. Contestualmente, il club umbro si assicura Ladinetti dal Pontedera a titolo definitivo, con un contratto di un anno e mezzo.
