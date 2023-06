ufficiale Catania, scelto il tecnico per la Serie C: è l'ex Fiorenzuola Tabbiani

Il Catania, club neopromosso in Serie C, ha scelto il tecnico per affrontare la nuova avventura fra i professionisti. Si tratta dell'ex Fiorenzuola Tabbiani. Questa la nota del club etneo:

"Catania Football Club rende noto di aver definito l’intesa con il signor Luca Tabbiani, che nella stagione sportiva 2023/2024 assumerà la conduzione tecnica della prima squadra. Nato a Genova il 13 febbraio 1979, l’allenatore ha vissuto le prime esperienze in Serie C alla guida del Fiorenzuola. Luca Tabbiani sarà presentato ufficialmente alla stampa dopo la firma del contratto; nel corso della conferenza, saranno illustrati i dettagli dell’accordo e verrà ufficializzata la composizione dello staff".