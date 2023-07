ufficiale Doppio innesto per la Turris: presi il centrocampista Burgio e il terzino Esempio

Serie C

Oggi alle 18:34

Doppio annuncio in casa Turris. Il club corallino ha chiuso per due innesti: Riccardo Burgio, centrocampista classe 2001 reduce dall'esperienza al Monterosi, e Stefano Esempio, terzino destro che nell'ultima stagione ha militato in Serie D con l'Alfragolese. Di seguito i due comunicato ufficiali:

"La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisto a titolo definitivo Riccardo Burgio. Il centrocampista ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione successiva Burgio, nato a Magenta il 05/05/2001, inizia il suo percorso professionale nelle giovanili dell’Inter. Ha giocato in Lega Pro con le maglie di Avellino, Renate, Piacenza, Messina ed in ultimo Monterosi Tuscia".

"La S.S. Turris Calcio comunica di aver tesserato il calciatore Stefano Esempio. Il jolly difensivo ha firmato un contratto annuale. Esempio può definirsi a tutti gli effetti un corallino d’adozione avendo vestito la maglia rosso corallo dalla formazione giovanile fino alla Prima Squadra in un percorso professionale durato ben cinque stagioni nelle quali ha vestito anche i gradi di capitano. Nel 2020/21 si è aggiudicato l’importante premio agli Italian Sport Awards come miglior giovane esordiente nel girone C della Lega Pro".