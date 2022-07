ufficiale Feralpisalò, avanti con Vecchi. Il mister rinnova fino al 2024

Oggi alle 16:25 Serie C

Come avevamo anticipato, Stefano Vecchi e la Feralpisalò avrebbero proseguito insieme: così è stato. Di poco fa l'annuncio del rinnovo biennale del mister.

Ecco il comunicato:

"Feralpisalò è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Stefano Vecchi fino al 30 giugno 2024.

Artefice di un brillante campionato nell’ultima stagione a Salò, l'allenatore verdeblù ha all'attivo 370 panchine tra Pro e campionato Primavera e 46 con i Leoni del Garda con 24 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, per una media punti in Serie C di 2,65 a partita".