ufficiale Fermana, Cognigni rinnova fino al '23: "La società mi dà fiducia nonostante l'infortunio"

La Fermana comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante gialloblù Luca Cognigni per il prolungamento del contratto che andrà ora in scadenza il 30 giugno 2023. Un segno tangibile della fiducia e della grande stima della Fermana per il calciatore fermano doc.

“Da parte mia c’è grandissima soddisfazione - conferma il calciatore -nonostante l'ennesimo infortunio la società mi ha ridato un'altra volta fiducia per questo ringrazio la società e farò di tutto per essere utile alla causa prima possibile e mettermi a completa disposizione . Quella che va ad iniziare sarà la quinta stagione con la Fermana, la squadra della mia città e quella per cui ho fatto il tifo fin da piccolo anche in Curva Duomo. Per me è motivo di grande orgoglio essere qui ma anche una bella responsabilità che non vedo l’ora di ripagare in campo con il massimo impegno come sempre”.