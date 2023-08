ufficiale Fermana, un altro doppio innesto dall'Inter. In prestito Curatolo e Biral

È con un comunicato apparso sul sito del club, che la "Fermana comunica ufficialmente l'arrivo, a titolo temporaneo, di altri due giovani calciatori provenienti dall'Inter: l'attaccante Dennis Curatolo e l'esterno Nicolò Biral, entrambi classe 2004".

Come poi prosegue la nota del club, "Curatolo è un attaccante moderno, capace di giocare da prima o seconda punta. Si è messo in evidenza nel settore giovanile dell'Inter scavalcando le gararchie e collezionando anche convocazioni e panchine importanti sia in Champions League che in Campionato. Con la formazione Under 18 nerazzurra ha messo a segno 14 gol in 20 presenze due stagioni fa mentre con la formazione Primavera la Scorsa stagione ha realizzato 4 reti in Campionato, una in Youth League e una in Coppa Italia.

Biral è un esterno duttile capace di coprire l'intera fascia. Per lui anche un passaggio nel settore giovanile dell'Atalanta prima di approdare all'Inter dove si è messo in evidenza in Under 18 e in Primavera dove lo scorso anno ha collezionato 9 presenze e un gol".