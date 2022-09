ufficiale Fidelis Andria, per la difesa arriva Fabriani. Lo scorso anno al Campobasso

La Fidelis Andria comunica che questa mattina il ds Sandro Federico ha trovato l’accordo con il calciatore Cristian Fabriani. Il classe ‘01 ,terzino destro, nella scorsa stagione ha totalizzato 30 presenze in serie C con la maglia del Campobasso ,alla corte del tecnico Cudini. Il calciatore di Balsorano vanta in carriera circa 90 presenze nella massima serie dilettantistica con le casacche di Notaresco e Campobasso. Fabriani non sarà a disposizione dello staff tecnico biancazzurro per la gara contro il Potenza.