ufficiale Piacenza, ritorno in biancorosso per Juri Gonzi: accordo fino a giugno

vedi letture

Piacenza Calcio 1919 comunica di aver acquisito a titolo definitivo fino al 30 giugno 2023 il diritto alle prestazioni del calciatore Juri Gonzi. Per il centrocampista italo-russo, classe 1994, si tratta di un ritorno in biancorosso dopo l’esperienza della stagione passata. Gonzi, cresciuto nelle giovanili del Siena, vanta un passato in Serie C dove ha vestito le maglie di Cuneo, Mantova e Albinoleffe.