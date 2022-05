ufficiale Fiorenzuola, rinnovo annuale per il portiere Battaiola. Il comunicato del club

ieri alle 17:39

Terzo rinnovo in casa Fiorenzuola nell'arco di pochi giorni. Dopo quelli di Oneto e Sartore infatti la società nella giornata di oggi ha annunciato che anche il portiere Battaiola farà parte della squadra nella prossima stagione. Questo il comunicato:

"U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver sottoscritto in data odierna il rinnovo del contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Nicholas Battaiola fino al 30/06/2023.

Arrivato nel 2019/2020 in rossonero, per Battaiola quella che si appresta ad iniziare sarà la 4° stagione in rossonero, dove finora ha disputato un totale di 93 partite difendendo la porta valdardese.

Durante la stagione 2021/2022 di Serie C, Battaiola ha disputato 36 partite, subendo 44 reti e totalizzando un totale di 12 clean sheet.".