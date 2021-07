ufficiale Fiorenzuola, il portiere Nicholas Battaiola rinnova per un'altra stagione

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver trovato l'accordo per il prolungamento dell'accordo che la legherà al portiere Nicholas Battaiola anche per la stagione 2021/2022 di Serie C.

Battaiola, arrivato a Fiorenzuola nella stagione 2019/2020, ha totalizzato in Serie D con la maglia rossonera 56 presenze ufficiali.

Si tratta della seconda conferma rispetto alla squadra che nella scorsa stagione ha vinto il Campionato Serie D Girone D ed ha consentito ad U.S. Fiorenzuola di rientrare nel professionismo.