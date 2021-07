ufficiale Gubbio, dalla Fiorentina arriva a titolo temporaneo il portiere Ghidotti

vedi letture

Rinforzo in porta per il Gubbio, che ha acquistato in prestito il classe 2000 Ghidotti della Fiorentina. Questa la nota del club umbro: "As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito da Acf Fiorentina a titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2022 le prestazioni sportive del calciatore Simone Ghidotti, portiere nato a Brescia il 19 Marzo 2000.

Ghidotti cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina ha successivamente vestito la maglia della Pergolettese in Lega Pro per due stagioni oltre ad aver indossato ripetutamente la maglia della nazionale giovanile a partire dall’Under 15 fino ad arrivare all’Under 20".