ufficiale Il Crotone scioglie il nodo Ds: è l'ex Fermana Conti il nuovo direttore rossoblù

Archiviata l'esperienza con la Fermana, per Fabio Massimo Conti si aprono le strade del Crotone: è infatti lui il nuovo Ds degli squali calabresi.

Ecco il comunicato:

"Il Football Club Crotone annuncia di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Fabio Massimo Conti.

Marchigiano, nato nel 1980, proviene da un’esperienza pluriennale nella Fermana in cui ha ricoperto dapprima il ruolo di direttore sportivo e poi, dal 2014, quello di direttore generale ottenendo anche una promozione in Serie C nella stagione 2016-17.

Il club rivolge a Fabio Massimo Conti un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro.

Il nuovo ds rossoblù sarà presentato alla stampa domattina alle ore 10.30 presso la sala stampa dello stadio Ezio Scida".