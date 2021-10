ufficiale La Juventus blinda la stellina Sekulov. E' il trascinatore dell'U23 di Zauli

Tutto come da progetto : la Juventus ha blindato la stellina Nikola Sekulov. Il classe 2002 di Piacenza è tra i grandi trascinatori di questa stagione dell'Under 23 bianconera: contratto fino al 2025 per il centrocampista offensivo, 11 presenze, 4 gol e 1 assist in questa Serie C.

