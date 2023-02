ufficiale Mantova, Mandorlini ritrova Setti. È lui il nuovo tecnico dei virgiliani

Le strade di Andrea Mandorlini e Maurizio Setti si incrociano di nuovo dopo la felice esperienza all'Hellas Verona. Il Mantova, altro club di proprietà dell'imprenditore emiliano, ha infatti annunciato l'arrivo dell'ex di Cremonese, Genoa e Padova, fra le altre, come nuovo tecnico. Questa la nota:

"Mantova 1911 dà il benvenuto ad Andrea Mandorlini come nuovo allenatore della Prima Squadra.

Nato a Ravenna il 17 luglio 1960, cresce nel settore giovanile giallorosso prima di approdare al Torino, con cui esordisce in Serie A. Dopo una stagione in cadetteria con l’Atalanta si trasferisce all’Ascoli, dove milita per 3 stagioni. Nel 1984 il salto all’Inter, con cui conquista lo scudetto dei record con Giovanni Trapattoni (1988/89), oltre a una Supercoppa italiana e una Coppa UEFA (1991).

Conclusa con la maglia dell’Udinese la carriera da calciatore, affronta la prima esperienza da tecnico nel ’93 con la Manzanese. Fa da vice per 4 anni nel Ravenna, poi chiude al 2° posto in C2 con la Triestina. Ottiene la promozione in C1 con lo Spezia centrando il record di punti per la categoria (76, senza sconfitte al passivo), per raggiungere le semifinali playoff nelle due stagioni seguenti.

Col Vicenza chiude all’8° posto in Serie B nel 2002/03, mentre il ritorno all’Atalanta gli vale la conquista della A. Dopo Bologna, Padova, Siena e Sassuolo l’exploit in Romania, al Cluj, dove aggiunge in bacheca campionato, Coppa e Supercoppa nazionale. All’Hellas Verona ottiene la promozione in B e poi quella nella massima serie, seguite da un 10° ed un 13° posto. Genoa e Cremonese precedono il ritorno al Padova, dopo tredici anni.

Ora Mandorlini è pronto a intraprendere una nuova avventura: buon lavoro, Mister".