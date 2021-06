ufficiale Mantova, risoluzione consensuale con il tecnico Emanuele Troise

"Mantova 1911 comunica di aver raggiunto in data odierna l'intesa per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con l'allenatore Emanuele Troise, il collaboratore tecnico Francesco Satta e il preparatore atletico Alberto Olianas. La Società, nel ringraziare Emanuele Troise ed il suo staff, porge loro i migliori auguri per il proseguo della carriera". Con questa nota il club virgiliano ha annunciato l'addio del tecnico che ha guidato la squadra nell'ultimo campionato chiudendo al decimo posto e venendo poi eliminata al primo turno dei play off.