ufficiale Paganese, torna Di Napoli in panchina. Esonerato Grassadonia

vedi letture

Serie C

ieri alle 13:34 Serie C

L'esonero era nell'aria, adesso è arrivata l'ufficialità: Gianluca Grassadonia non è più il tecnico della Paganese, al suo posto torna Raffaele Di Napoli.

Di seguito il comunicato:

"La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna ha deciso di affidare la guida tecnica della Prima Squadra all’allenatore Raffaele Di Napoli e del suo staff composto dall’allenatore in seconda Alessandro Tatomir, il preparatore dei portieri Carlo Pagliarulo, e il preparatore atletico Luca Piscitelli, i quali già quest’oggi dirigeranno l’allenamento odierno in programma al “Marcello Torre”.

Il Club e tutto l’ambiente azzurrostellato si stringe al Mister e al suo staff, augurandogli buona fortuna affinchè si raggiunga l’obiettivo della salvezza".