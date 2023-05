ufficiale Pergolettese, è addio con Villa. Il mister rinuncia alla panchina per motivi personali

Non sarà Alberto Villa l'allenatore della Pergolettese nella prossima stagione. Il mister, per motivi personali, ha deciso di rinunciare alla panchina lombarda.

Ecco la nota:

"L’U.S.PERGOLETTESE 1932, comunica che l’allenatore ALBERTO VILLA, per problemi strettamente personali, ha deciso di rinunciare alla panchina gialloblù per la prossima stagione calcistica, nonostante un accordo verbale già raggiunto nei giorni scorsi. La società prende atto con rammarico della sua decisione, lo ringrazia per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questa stagione e gli augura di raggiungere i migliori traguardi sportivi nel prosieguo della sua carriera da allenatore".