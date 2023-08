ufficiale Perugia, arriva Emanuele Torrasi. Accordo triennale fino al giugno 2026

AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Torrasi. Il centrocampista, classe 1999, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Nato a Milano è cresciuto nel settore giovanile del Milan dove ha compiuto la trafila di tutte le squadre fino ad esordire in prima squadra nel maggio 2018 in Milan-Fiorentina (5-1) grazie a Gattuso, suo allenatore ai tempi della Primavera. Ha indossato anche le maglie di Imolese e Pordenone (in Serie B e Serie C), sua ultima squadra.