ufficiale Pesca all'estero la Pro Vercelli. Dalla Spagna arriva Contaldo per il centrocampo

Serie C

Pesca sul mercato estero la Pro Vercelli, che trova l'accordo con gli spagnoli dell'Antequera Club de Fútbol per il centrocampista Francesco Contaldo, classe 2002.

Ecco la nota del club:

"La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Antequera Club de Fútbol per l’arrivo a titolo definitivo del centrocampista Francesco Contaldo.

Il classe 2002 ha militato per sette anni in Spagna, nelle selezioni giovanili di Alcalá, Villarreal, Ciudad de Benidorme e Alboraja, prima di entrare a far parte delle prime squadre di Los Barrios, Balon de Cadiz e Antequera.

Benvenuto Francesco!".