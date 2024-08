Ufficiale Virtus Entella, Samuele Vianni torna in D: va al Mestre in prestito

vedi letture

Samuele Vianni torna in Serie D: la Virtus Entella lo cede in prestito al Mestre. Ecco il comunicato del club: "La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con l’Associazione Calcio Mestre per la cessione a titolo temporaneo del calciatore Samuele Vianni. A Samuele in bocca al lupo per la nuova avventura da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella".

Cresciuto nelle giovanili della Virtus Entella, Vianni è passato fra le fila di Napoli (Primavera), Trento, Torino e Piacenza, mentre lo scorso anno ha giocato anche nel Nuova Florida collezionando 19 presenze e 10 reti in D, prima di firmare per la Virtus Entella a gennaio e disputare in C altre 12 partite.