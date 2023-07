ufficiale Pineto, accordo pluriennale per il portiere Alessandro Tonti

Pineto Calcio comunica di aver acquisito su base pluriennale le prestazioni sportive del portiere Alessandro Tonti. Nato a Cattolica trentun anni fa, l’esperto estremo difensore arriva alla corte di mister Amaolo dopo essere stato protagonista con il Latina: nella sua carriera vanta 260 gare giocate, ben 98 senza prendere gol e oggi si presenta a Pineto con grande entusiasmo:

“Ho scelto il progetto Pineto perché mi è arrivata la chiamata da parte del direttore che conosco e so che è una certezza. Tutti mi hanno parlato benissimo della società e del presidente Silvio Brocco e quindi non ci ho pensato due volte a intraprendere questo percorso che affronto con grande ambizione con degli obiettivi personali e di squadra che coincidono. Penso che ci toglieremo insieme delle grandi soddisfazioni”.

LA SERIE C “Vengo da una stagione in cui ho fatto benissimo insieme ai miei ex compagni, ma la serie C è un campionato difficile, pieno di insidie, molto equilibrato: non ci sono squadre cuscinetto. La caratteristica che una squadra di serie C deve avere è l’agonismo, l’unione tra compagni di squadra. Questa è una peculiarità fondamentale, specialmente nei momenti di difficoltà, e ce ne saranno, questa caratterista farà la differenza. Non vedo l’ora di iniziare, di conoscere i miei nuovi compagni e di intraprendere questo percorso insieme e di toglierci delle grosse soddisfazioni collettive”.

L’ABRUZZO “In Abruzzo ho già giocato, mi sono sentito sempre a casa ed è una regione in cui si vive bene e le persone ti fanno sentire parte della comunità.

Ho un bellissimo ricordo e per me è come entrare in una seconda casa“.