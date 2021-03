ufficiale Pistoiese, preso il portiere Nordi. Già stasera disponibile

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del portiere Emanuele Nordi, nato a Comacchio il 23 aprile 1984. Il tesseramento dell’esperto calciatore si è reso necessario per far fronte alla emergenza Covid ed è un ulteriore sforzo compiuto dal club per affrontare l’ultimo mese di campionato, che vedrà gli arancioni impegnati in nove gare. Nordi sfiora le 500 partite disputate quasi tutte nei professionisti. Alle sue spalle ci sono le esperienze con le maglie di Spal, Taranto, Gela, Trapani (in cui ha conquistato la Serie B), Alessandria, Albinoleffe, Catanzaro, Virtus Francavilla e Sicula Leonzio, con cui ha disputato la Stagione 2019/20. Nordi, svincolato, ha firmato un contratto in scadenza il 30 Giugno prossimo. Il portiere sarà nella lista gara nella partita di stasera: Lucchese – Pistoiese.