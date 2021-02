ufficiale Pontedera, risoluzione contrattuale con Alessio Faella

Nella serata di ieri (9 febbraio) la società U.S Città di Pontedera ha effettuato la risoluzione del contratto del calciatore Alessio Faella, che avrà quindi modo e tempo di accasarsi presso una squadra dilettantistica entro il 26 febbraio.

La società ringrazia il giocatore per la professionalità, l’attaccamento alla maglia e la dedizione al lavoro dimostrati in questi mesi. Tali valori gli hanno anche permesso di segnare l’ultimo gol del 2020 per la maglia Granata permettendo al Pontedera di conquistare un prezioso punto nella partita esterna contro la Pro Vercelli.

In bocca al lupo per il tuo futuro Alessio.