ufficiale Potenza, colpo in difesa: Andrea Hristov in prestito dal Cosenza

vedi letture

Colpo in difesa per il Potenza, che negli scorsi minuti ha annunciato l'acquisto di Andrea Hristov, difensore centrale classe 1999 che arriva in prestito dal Cosenza in Serie B. Hristov, da anni in Italia tra Serie B e C, è il fratello di Petko, difensore centrale dello Spezia, che in questa stagione dunque non si potrà confrontare in campo con il fratello.

"Il Potenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni di Andrea Hristov. Nato a Sofia (Bulgaria) il 1 marzo 1999, il calciatore riveste il ruolo di difensore ed arriva in prestito dalla società Cosenza Calcio. In carriera ha maturato 100 presenze in Efbet Liga (Serie A bulgara), 13 in Serie B e 10 in Serie C, oltre ad aver partecipato a coppe nazionali e gare di qualificazione all’Europa League. Ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024".