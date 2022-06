ufficiale Primo volto nuovo in casa Monopoli. Rolando firma un biennale col Gabbiano

vedi letture

Serie C

Oggi alle 19:41 Serie C

Primo volto nuovo per il Monopoli, che si assicura le prestazioni dell'attaccante Mattia Rolando: per lui contratto fino al 2024.

Questa la nota del club:

"La S.S. Monopoli comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Rolando, il quale, dopo aver firmato un accordo preliminare di contratto, si lega al club biancoverde fino al 30 giugno 2024.

Il trequartista classe 1992, in Serie D ha indossato le maglie di Aquanera Comollo, Lavagnese, Novese, Asti, Bellinzago e Varese; in Serie C, Alessandria, Gozzano, Arezzo e nelle ultime tre stagioni è stato assoluto protagonista con la Pro Vercelli totalizzando 76 presenze, 16 reti e 10 assist.

La Società accoglie Mattia Rolando con un caloroso benvenuto, augurandogli buon lavoro con la maglia biancoverde".