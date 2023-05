ufficiale Prosegue l'avventura di Ferrante alla Recanatese. Rinnovo annuale per il difensore

vedi letture

Serie C

Oggi alle 00:19 Serie C

L'avventura alla Recanatese di Edoardo Ferrante proseguirà per un'altra stagione. Il club giallorosso, che ha concluso la propria regular season in Serie C al decimo posto del girone B, ha comunicato oggi il rinnovo del difensore fino al giugno 2024.