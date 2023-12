ufficiale Recanatese, risoluzione consensuale con Marinacci

vedi letture

Serie C

Oggi alle 14:04 Serie C

Termina anzitempo l'avventura di Valerio Marinacci con la maglia della Recanatese. Il club ha comunicato di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale con l'esterno mancino classe 2003, arrivato a luglio dal Cosenza. Marinacci chiude la parentesi a Recanati con tre presenze in campionato e una in Coppa Italia.