ufficiale Reggiana, in panchina arriva Diana: contratto annuale con opzione

Sarà Aimo Diana, come anticipato poco fa, il nuovo tecnico della Reggiana: a comunicarlo, attraverso una nota apparsa anche sui social, il club granata.

"Con il tecnico bresciano è stato raggiunto un accordo che lo legherà alla società fino al 30 giugno 2022 con un rinnovo automatico per la stagione successiva in caso di promozione in Serie B", questo il comunicato.