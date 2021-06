tmw Reggiana, ecco Diana: trovato l'accordo su base annuale e opzione in caso di B

E' fatta per l'arrivo di Aimo Diana alla Reggiana: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'ex tecnico del Renate ha raggiunto l'accordo con i granata, firmando su base annuale con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B.

Niente da fare quindi per il Crotone, che aveva tentato anche l'ultimo assalto.