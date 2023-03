ufficiale Torres, nuovo ribaltone in panchina. Esonerato Sottili, torna Greco

Fatale la sconfitta in casa della Reggiana per la panchina della Torres: è stato infatti interrotto il rapporto con Stefano Sottili, e richiamato il precedente tecnico Alfonso Greco.

Ecco la nota:

"La Torres Sassari comunica di aver interrotto il rapporto con il tecnico Stefano Sottili - e il suo collaboratore Antonio Niccolai - arrivato alla guida del club a inizio gennaio 2023 in sostituzione di Alfonso Greco. All’allenatore va il grazie per l’impegno profuso e un in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.

Il club comunica altresì di aver raggiunto l’accordo per riportare Alfonso Greco alla guida della team, chiamato a centrare il prima possibile l’obiettivo salvezza. Al mister l'in bocca al lupo della società per questo finale di stagione. Forza Torres.