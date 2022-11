ufficiale Valdifiori riparte dalla Serie C. L'ex Napoli è il nuovo colpo della Vis Pesaro

Un colpo da Serie A per la Vis Pesaro. Il club marchigiano ha infatti accolto ufficialmente Mirko Valdifiori, ex tra le altre di Empoli, Napoli e Pescara. Di seguito il comunicato ufficiale: "La Vis Pesaro 1898 accoglie con grande entusiasmo Mirko Valdifiori, centrocampista d’esperienza con oltre 400 partite tra i professionisti alle spalle. Valdifiori ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2022/2023, ed è subito pronto a scendere in campo con i colori biancorossi.

Dopo Cesena e Legnano, Valdifiori trova a Empoli la sua consacrazione. In 7 stagioni colleziona 255 presenze, 4 reti e ben 27 assist, contribuendo alla promozione in Serie A dell’Empoli sotto l’ala di Maurizio Sarri, suo estimatore e maestro. Nel 2015 segue l’allenatore toscano al Napoli, passando poi per Torino, Spal e Pescara. Nel curriculum di Valdifiori anche un match con la Nazionale di Antonio Conte contro l’Inghilterra.

Velocità di pensiero, tecnica e intelligenza calcistica sono le sue doti più spiccate. Queste gli permettono di mostrare tutta la sua qualità anche per calci piazzati e assist, che lo rendono un acquisto preziosissimo per la Vis Pesaro, pronta ad alzare il livello e la competitività.