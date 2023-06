ufficiale Virtus Entella, Gerboni nuovo direttore dell'area comunicazione e marketing

A far data dal primo luglio 2023 Matteo Gerboni assumerà l’incarico di direttore dell’area Comunicazione e Marketing della Virtus Entella.

La necessità di potenziare un settore strategico per la vita e la crescita del club ha condotto la società ad individuare nella figura di Matteo Gerboni, per la sua lunga esperienza professionale in questi campi, una garanzia per il futuro.

Comunicazione sportiva, rapporto con gli sponsor, nuove iniziative commerciali saranno i campi affidati alla nuova gestione.

Un grande bocca al lupo da parte del presidente Antonio Gozzi e di tutta la Virtus Entella.