ufficiale Virtus Verona, rinnovato il prestito di Cella dalla Cremonese

vedi letture

Serie C

Oggi alle 10:58 Serie C

La Virtus Verona comunica il rinnovo del prestito di Stefano Cella dalla Cremonese, fino al 30 giugno 2023.

Nato a Castel San Giovanni il 19 aprile 2001, cresciuto nel Settore Giovanile della società grigiorossa, nell’estate 2020 è approdato al Gozzano, società lombarda con cui ha vinto il proprio girone del campionato di serie D. Nell’estate scorsa la Virtus Verona ne ha acquisto le prestazioni a titolo temporaneo, lanciandolo nel calcio professionistico nel ruolo di difensore centrale. Ha debuttato in Lega Pro il 19 settembre 2021 nella sfida casalinga contro il Legnago Salus. Nel corso del suo primo eccellente torneo di serie C è stato impiegato da Gigi Fresco 35 volte, di cui 34 da titolare, per complessivi 3.033 minuti.

A Stefano va l’augurio di ottenere ulteriori soddisfazioni, personali e di squadra.