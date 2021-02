ufficiale Virtus Verona, Zecchinato scende di categoria: giocherà nel Campodarsego

Il Campodarsego Calcio 1974 è lieto di annunciare un nuovo innesto per il reparto avanzato: arriva oggi in biancorosso l’attaccante classe 1990 Alessio Zecchinato, in arrivo dalla Virtus Verona.

IL PROFILO. Classe 1990, attaccante centrale dalla forte prestanza fisica, Alessio Zecchinato in carriera vanta oltre 200 presenze e decine di gol, molte delle quali collezionate in Serie D ma con trascorsi importanti anche in terza serie. Partito dalla Virtus Vecomp Verona e passato poi giovanissimo dalle esperienze con CastelnuovoSandrà, Clodiense e Mezzocorona, dal 2013 ha giocato anche nel padovano, già con le maglie di Este e San Paolo, prima di passare per l’Union Ripa e la Novese. La sua miglior stagione al Montebelluna, nel campionato 2015-2016: 22 reti messe a segno in 36 presenze. Successivamente, ha giocato e segnato con Lucchese, Trento, Ciliverghe, quindi ancora Montebelluna e, quest’anno, con la Virtus Verona: 7 presenze in Serie C e un gol, segnato alla Triestina.