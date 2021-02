ufficiale Viterbese, De Falco saluta i laziali: è rescissione consensuale

vedi letture

Un fresco addio in casa Viterbese: Andrea De Falco conclude infatti la sua esperienza in gialloblù.

Questa la nota del club:

"La U.S. Viterbese 1908 comunica la rescissione consensuale del contratto del calciatore Andrea De Falco.

Ad Andrea, che in maglia gialloblù ha totalizzato 24 presenze indossando anche la fascia da capitano, va il migliore augurio per il futuro e un sentito ringraziamento per quanto fatto con la casacca della Viterbese".