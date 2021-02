De Falco-Viterbese, rescissione vicina. Pressing del Siena sull'ex centrocampista della Reggina

Potrebbe presto giungere al capolinea l'avventura di Andrea De Falco con la maglia della Viterbese. Secondo quanto riporta il portale Cuorigialloblu.com, il centrocampista classe 1986, ai margini del progetto e fuori rosa da inizio febbraio, potrebbe risolvere in anticipo il contratto in scadenza a giugno che lo lega al club laziale. Il tutto potrebbe avvenire già entro la prossima settimana, con il Siena che diverrebbe la candidata numero uno per accaparrarsi l'ex Reggina in caso di rescissione.