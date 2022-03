ufficiale Viterbese, esonerato il tecnico Punzi: fatale il ko contro la Lucchese

vedi letture

Serie C

ieri alle 22:11 Serie C

“US Viterbese comunica di aver sollevato Francesco Punzi dalla guida tecnica della prima squadra. La società ringrazia Punzi ed il suo vice Roberto Rossi per il lavoro svolto in questi mesi ed augura loro il meglio per il futuro professionale”. Fatale all’allenatore il ko interno subito dalla squadra oggi contro la Lucchese.