Sorrento, arriva il centrale Diop dall'Union Brescia. Il comunicato dei campani
Nuovo innesto in difesa per il Sorrento che ha annunciato l'arrivo dall'Union Brescia di quel Saer Diop che in questa stagione ha giocato quattro gare con l'Ospitaletto. Questo il comunicato:
"Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver acquisito, in prestito dalla Union Brescia, il diritto alle prestazioni sportive di Saer Diop, nato a Russi (Reggio Emilia) il 13 gennaio 2005.
Difensore centrale, cresciuto nel settore giovanile del Bologna (65 presenze in Primavera 1, 3 in Youth League), Diop ha all’attivo 7 gettoni tra Nazionale Under 18 e Under 19.
Per lui in C tre presenze con la Feralpi Salò e quattro presenze, in questa prima parte di stagione, con l’Ospitaletto".
